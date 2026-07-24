В Екатеринбурге пешеход погиб пол колесами байкера на Kawasaki

Байкера увезли в больницу. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Екатеринбурге 24 июля произошла авария на улице Крауля. По предварительным данным, 26-летний байкер на Kawasaki Ninja ехал в сторону улицы Заводской. Он сбил 70-летнего пешехода. Мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга.

- Мужчина от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу, - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа. Обстоятельства трагедии устанавливаются. По факту аварии будет проведено расследование.