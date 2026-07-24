Объем аграрной продукции на Среднем Урале за год вырос на 5,6%

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В Свердловской области по итогам 2025 года объем производства сельскохозяйственной продукции составил 155,3 миллиарда рублей. За год показатель вырос на 5,6%, свидетельствуют данные Свердловскстата.

Сегодня на Среднем Урале главным драйвером в аграрной отрасли является животноводство, на который приходится 63% от всего объема сельскохозяйственного производства. Растениеводство обеспечивает 37%.

Значительный вклад в достижение показателей аграрной сферы Свердловской области вносят крупные животноводческие предприятия региона, в числе которых, свинокомплекс «Сибарго», действующий в Богдановиче.

Предприятие производит больше 70% всей свинины Свердловской области. В 2026 года свинокомплексу «Сибарго» исполняется 20 лет.