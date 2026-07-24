Квартальные инспекторы Екатеринбурга борются с любителями парковки на газонах

В Екатеринбурге квартальные инспекторы определили ключевые нарушения Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Квартальные инспекторы уральской столицы за полгода выявили почти 30 тысяч нарушений. Об этом сообщает администрация Екатеринбурга.

В большинстве своем, это касалось парковки машин на газонах и ненадлежащее содержание фасадов домов.

- Специалисты провели 2 319 профилактических мероприятий. Они информировали, давали консультации, проводили профилактику. Так, из 591 предписания выполнено 479. Было назначено 79 административных наказаний. – сказано в сообщении. - Общая сумма штрафов по линии благоустройства 582,5 тысячи рублей. Выдано 29 509 письменных уведомлений по нарушениям. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 19 678 300 рублей.

В Академическом районе провели 245 проверок. В Верх-Исетском их было 308. Наибольшее количество проверок провели в Железнодорожном – 402. В Кировском – 358. Также в Ленинском их число доходило до 163. В Октябрьском районе 256 профилактических визитов. По Орджоникидзевскому проведено 343 мероприятия, в Чкаловском визитов было 244.

Квартальные инспекторы выявляют нарушения и занимаются уведомлением владельцев. Если с их стороны нет реакции, то к делу подключаются специалисты контроля