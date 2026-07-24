Тридцать тысяч уральцев узнали о болезнях сердца и сосудов

Заболевания сердца и сосудов - главная угроза для здоровья уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одной из главных угроз для здоровья уральцев остаются заболевания сердца и сосудов. Эти болезни лидируют среди впервые выявленных патологий по итогам диспансеризации за первые шесть месяцев этого года. Специалисты выявили 30 тысяч таких заболеваний. В общей сложности диспансеризацию за полгода прошли более 920 тысяч уральцев. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

- Выявить болезнь на ранней стадии или увидеть фактор риска — это только половина дела. Вторая, не менее важная часть работы начинается после того, как пациент выходит из кабинета. Наша задача сегодня — выстроить маршрут так, чтобы человек не остался с тревожным диагнозом один на один, - объясняет замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

В среднем у каждого свердловчанина, который прошел обследование, обнаружено 2, 3 фактора риска. У работающих жителей этот показатель достигает 1,8. Каждый второй обследованный неправильно питается, мало двигается. У каждого четвертого – избыточный вес или высокий холестерин. Каждый одиннадцатый уралец курит. Эти факторы также становятся риском инфарктов и инсультов.