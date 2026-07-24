Свердловские студенты на 60% чаще стали задумываться о семье и детях

Уральские студенты изменили взгляды на создание семьи Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свердловские студенты стали чаще задумываться о создании семьи и планировании детей. За последние четыре года доля двадцатилетних, которые хотят обзавестись семьей и ребенком, выросла с 40% до 60%. К такому выводу пришли сотрудники кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления Уральского федерального университета.

Социологи ежегодно на протяжении 30 лет опрашивали 2000 студентов, обучающихся на третьем курсе.

- Позитивные, и негативные параметры родительства за последние пять лет смягчились. В качестве недостатков студенты указывают затруднение самореализации в работе, ухудшение материального положения. Но это уже не столь негативные факторы, какими они были пять лет назад. При этом оптимизм в отношении экономического положения повысился, - описывает ситуацию профессор кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления УрФУ Анна Багирова.

Социологи отметили, что возраст рождения первого ребенка сдвинулся на более поздний срок. В последнее время фиксируется три возраста родительства. Это 25 лет, 27 – 28 лет, а также 30 лет. Таким образом, 18% студентов планируют детей в 25 лет. В возрасте 27-28 лет о первенце задумываются 13%. Родителями в 30 лет хотят стать 15% опрошенных.