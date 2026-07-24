Металлурги Тагила помогают местным больницам

Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

В городской инфекционной больнице Нижнего Тагила появился современный пищевой блок. Объект построен в рамках соглашения между правительством Свердловской области, администрацией города и ЕВРАЗом. На строительство комплекса направлено более 80 млн рублей налоговых отчислений компании.

Модульный комплекс площадью 423 кв. м рассчитан на обеспечение питанием до 350 человек ежедневно, включая пациентов стационара и персонал. В составе пищеблока предусмотрены цеха обработки овощей, рыбы и мяса, холодильное оборудование, складские помещения и зона раздачи. Здание оснащено современными системами вентиляции, отопления и удобным подъездом для логистики продуктов.

- Поддержка здравоохранения - одно из приоритетных направлений социальной ответственности ЕВРАЗа. Мы понимаем, что качество жизни людей зависит не только от стабильности производства, но и от состояния медицины, образования, городской среды. Приятно осознавать, что налоги компании возвращаются в наши города, приносят конкретную пользу и превращаются в реальные объекты, которые меняют жизнь к лучшему, - отметил операционный директор ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов.

- Это настоящее государственно-частное партнерство с большим предприятием, и я уверена, что партнеры Нижнего Тагила и дальше будут помогать медицинским учреждениям Горнозаводского округа, - подчеркнула заместитель губернатора Свердловской области, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.