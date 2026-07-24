В Екатеринбурге организатора фиджитал-турнира оштрафовали за нарушения

Организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге суд наказал организатора чемпионата области по фиджитал-спорту РОО «Федерация компьютерного и фиджитал спорта Свердловской области «Уралкиберфест». Турнир проходил 8 мая в Верхней Пышме.

- Как установили сотрудники ГУ МВД, федерация не удосужилась уведомить полицию о месте и сроках турнира, а также не согласовала план по обеспечению общественного порядка. В отношении организаторов турнира составили протокол об административном правонарушении, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В суде организация полностью признала свою вину. Директор федерации пояснил, что в оформлении документов и уведомлении полиции рассчитывал на помощь соорганизатора чемпионата – Фонда «Уральский союз боевых искусств». Однако суд напомнил, что за это отвечает именно официальный организатор.

Так, РОО «Уралкиберфест» оштрафовали на 100 тысяч рублей по части 1 статьи 20.32 КоАП РФ «Нарушение организатором официального спортивного соревнования правил обеспечения безопасности». Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 дней.