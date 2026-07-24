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НовостиЗдоровье24 июля 2026 10:35

Уральский институт кардиологии увеличил объем медпомощи

После смены руководства Уральский институт кардиологии увеличил показатели работы
Никита ПРИХОДЬКО
Эффективность работы Уральского института кардиологии значительно выросла

Эффективность работы Уральского института кардиологии значительно выросла

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области Уральский институт кардиологии увеличил объем высокотехнологичной медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, по итогам первой половины 2026 года выросли множество показателей.

- Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств увеличилось с 2253 до 2451, коронарографий – с 1257 до 1584, операций TAVI – с 7 до 10. В два раза увеличился объем хирургического лечения хронической сердечной недостаточности – с 11 до 22 операций, - рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Кроме того, в мае 2026 года была внедрена методика стентирования под контролем внутрисосудистого УЗИ – ее применили уже 51 раз. Эффективность работы института выросла и в других направлениях.

Важным шагом стала интеграция медучреждения в Единую цифровую платформу здравоохранения региона. Благодаря этому история болезни пациентов теперь доступна для врачей поликлиник по месту жительства, а запись на консультацию возможна напрямую через единую систему из любой больницы.

Напомним, что в октябре 2025 года в Уральском институте кардиологии сменилось руководство. С поста главного врача ушел Ян Габинский, а его место занял Андрей Лозовский.