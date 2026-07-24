Уральский институт кардиологии увеличил объем медпомощи

Эффективность работы Уральского института кардиологии значительно выросла Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области Уральский институт кардиологии увеличил объем высокотехнологичной медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, по итогам первой половины 2026 года выросли множество показателей.

- Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств увеличилось с 2253 до 2451, коронарографий – с 1257 до 1584, операций TAVI – с 7 до 10. В два раза увеличился объем хирургического лечения хронической сердечной недостаточности – с 11 до 22 операций, - рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Кроме того, в мае 2026 года была внедрена методика стентирования под контролем внутрисосудистого УЗИ – ее применили уже 51 раз. Эффективность работы института выросла и в других направлениях.

Важным шагом стала интеграция медучреждения в Единую цифровую платформу здравоохранения региона. Благодаря этому история болезни пациентов теперь доступна для врачей поликлиник по месту жительства, а запись на консультацию возможна напрямую через единую систему из любой больницы.

Напомним, что в октябре 2025 года в Уральском институте кардиологии сменилось руководство. С поста главного врача ушел Ян Габинский, а его место занял Андрей Лозовский.