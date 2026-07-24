Фестиваль креативных индустрий в Екатеринбурге соберет спикеров из 11 стран

Мероприятие соберет свыше 25 спикеров и четырех тысяч гостей. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге с 25 по 28 августа пройдет международный фестиваль креативных индустрий. Мероприятие состоится в уральской столице уже в третий раз и соберет спикеров из 11 стран мира. Среди них представители мира моды, бизнеса, киноиндустрии, IT и других областей.

- В этом году для участия в фестивале приедут представители: России, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Китая, Кореи, Непала, ОАЭ, Турции и Узбекистана. Главной темой станет поиск новых рынков, экспорт креативного продукта и развитие международных коллабораций, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Одним из хедлайнеров станет известный стилист и телеведущий Александр Рогов, также являющийся создателем бренда одежды. Помимо него, на фестиваль приедут актер Юрий Колокольников и автор книг для копирайтеров и редактор Максим Ильяхов.

Ожидается, что мероприятие соберет в общей сложности больше 25 спикеров и четырех тысяч гостей. Площадками фестиваля станут пространства «Центр города», «У Макаровского» и «Хлебзавод №6», а также КТТ «Космос», кластеры «Домна» и «Салют».