Обильные осадки не помешали ремонту 14 мостов на Среднем Урале

Все работы по ремонту мостов идут по графику. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области дорожники продолжают ремонт 14 мостов. Несмотря на обильные осадки, обрушившиеся на регион, все работы идут по графику, а на некоторых участках – с его опережением.

- В этом году – непростой дорожно-строительный сезон из-за проливных дождей. Погодные условия сделали более сложным и ремонт мостов. Тем не менее к «экватору» строительного периода дорожники пришли без отставаний, - рассказал губернатор Денис Паслер.

Так, например, раньше намеченного срока был открыт мост через реку Сысерть на 8-километре автодороги Сысерть – Верхняя Сысерть – охотхозяйство.

По графику идет ремонт двух мостов через реку Шуралку: на 83-м километре прямого направления Серовского тракта и на 270-м километре – обратного. Работы завершены более чем на 50%.

- Больше половины от запланированного объема ремонтных работ выполнено еще на пяти мостах на Серовском тракте, - отметили в областном департаменте информационной политики.

Помимо этого, до конца года планируется обновить несколько сооружений на пути к небольшим населенным пунктам. Так, специалисты отремонтируют мост через реку Туру на подъезде к деревне Барбашина и мост на дороге, ведущей к поселку Рассвет.