По факту смертельного ДТП проведут расследование. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области на 259-м километре трассы М-12 «Восток» под Нижними Сергами произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Предварительно, водитель автомобиля Lifan влетел в мотоцикл Honda.

- Водитель Lifan при перестроении не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с попутным мотоциклом Honda. В результате дорожного происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, - рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В Свердловской области мотоциклист погиб в ДТП Видео: Госавтоинспекция Свердловской области

Сейчас сотрудники ведомства пытаются установить личность погибшего и выяснить все обстоятельства трагедии. На месте произошедшего также работает следственно-оперативная группа. Отмечается, что по факту смертельной аварии будет проведено расследование.