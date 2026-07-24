В Свердловской области для охотников утвердили новые лимиты

Для охотников установили лимит на добычу животных Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области для охотников установили новые лимиты добычи животных. Соответствующий указ 22 июля был подписан губернатором региона Денисом Паслером и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в общей сложности на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027-го на Среднем Урале можно будет добыть не более 5378 лосей, 7501 сибирской косули, 977 бурых медведей, 588 барсуков, 47 рысей и 1603 соболя.

Напомним, что в апреле в лесах Свердловской области было зафиксировано увеличение числа диких животных. Подсчет велся по следам на снегу, а также по взлетам птиц с земли и деревьев. Так, выросло количество косуль, глухарей, белок, соболей, лисиц и других обитателей.