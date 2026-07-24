Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2026 8:57

В Свердловской области для охотников утвердили новые лимиты

Новый лимит добычи животных ввели для свердловских охотников
Никита ПРИХОДЬКО
Для охотников установили лимит на добычу животных

Для охотников установили лимит на добычу животных

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области для охотников установили новые лимиты добычи животных. Соответствующий указ 22 июля был подписан губернатором региона Денисом Паслером и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в общей сложности на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027-го на Среднем Урале можно будет добыть не более 5378 лосей, 7501 сибирской косули, 977 бурых медведей, 588 барсуков, 47 рысей и 1603 соболя.

Напомним, что в апреле в лесах Свердловской области было зафиксировано увеличение числа диких животных. Подсчет велся по следам на снегу, а также по взлетам птиц с земли и деревьев. Так, выросло количество косуль, глухарей, белок, соболей, лисиц и других обитателей.