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НовостиОбщество24 июля 2026 7:52

На улицы Ноябрьска вернулось уличное освещение

В Ноябрьске завершился период белых ночей
Лев ИСТОМИН
На улицах Ноябрьска снова зажигают фонари

На улицах Ноябрьска снова зажигают фонари

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ноябрьске 24 июля после окончания периода белых ночей вернули уличное освещение. Об этом сообщает «Ямал 1».

В городской администрации рассказывают, что стартовало поэтапное подключение света на улицах, а также в общественных пространствах.

Фонари будут ежедневно зажигать на набережной озера Безымянного, на берегу озера Ханто, в сквере Геологов и на центральной аллее Ноябрьска.

Систему освещения продолжают ремонтировать, поэтому фонари будут вводить в строй постепенно.