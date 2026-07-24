На улицы Ноябрьска вернулось уличное освещение

На улицах Ноябрьска снова зажигают фонари Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ноябрьске 24 июля после окончания периода белых ночей вернули уличное освещение. Об этом сообщает «Ямал 1».

В городской администрации рассказывают, что стартовало поэтапное подключение света на улицах, а также в общественных пространствах.

Фонари будут ежедневно зажигать на набережной озера Безымянного, на берегу озера Ханто, в сквере Геологов и на центральной аллее Ноябрьска.

Систему освещения продолжают ремонтировать, поэтому фонари будут вводить в строй постепенно.