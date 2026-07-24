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НовостиОбщество24 июля 2026 7:41

В Нижнем Тагиле поймали шесть нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Нижнего Тагила подвела итоги дорожного рейда
Лев ИСТОМИН
Сотрудники Госавтоинспекции провели трехдневный рейд в Нижнем Тагиле

Сотрудники Госавтоинспекции провели трехдневный рейд в Нижнем Тагиле

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле Госавтоинспекция подвела итоги дорожного рейда «Безопасная дорога», проведенного на дорогах города и Горноуральского городского округа с 17 по 19 июля. Об этом пишет Тагил.Лайф.

За три дня стражи порядка зарегистрировали 395 нарушений правил дорожного движения. 10 водителей управляли транспортными средствами без водительских прав, шесть человек сели за руль в нетрезвом состоянии, два человека отказались от медицинского освидетельствования, двое оказались за рулем в пьяном виде не в первый раз.

За пьяную езду предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение предусматривает уголовную ответственность.

Сообщить о нарушениях ПДД на улицах города можно по телефону 47 70 01.