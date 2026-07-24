На Среднем Урале грузовикам запретили ездить по трассам из-за аномальной жары

Грузовикам временно запретили ездить по свердловским трассам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 24 июля 2026 года из-за сильной жары были введены ограничения движения для грузовиков. С 10:00 по 22:00 им запрещено ездить по федеральным трассам. Такое распоряжение выпустило ФКУ «Уралуправтодор».

- Распоряжением ФКУ «Уралуправтодор» введены временные ограничения движения для грузовых транспортных средств на автодорогах общего пользования федерального значения на территории Свердловской области в связи с температурами воздуха +32 градуса и более, - рассказали в учреждении.

Как пояснили в Уральском Гидрометцентре, аномальная жара не отступит от региона до 29 июля. Температура в ближайшие дни превысит суточную норму на 7-8 градусов. Днем столбики термометров будут показывать +33..+37 градусов.

В связи с этим существует возможность продления ограничений для грузовиков.