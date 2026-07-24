Пережаренный кофе провоцирует рак, заявила диетолог

Диетолог пояснила, что именно пережаривание несёт риск канцерогенеза Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пережаренный кофе может провоцировать развитие онкологических заболеваний, предупредила «Абзац» диетолог Елена Соломатина. По словам врача, сильная обжарка зерен часто используется производителями, чтобы скрыть дефекты сырья, но такая технологическая хитрость превращает напиток в потенциальную угрозу.

Диетолог пояснила, что именно пережаривание несёт риск канцерогенеза. Онкология — это когда клетка начинает бесконтрольно делиться, а программа её естественной гибели ломается. Любое повреждение клетки — воспаление, отравление или воздействие канцерогенов — может запустить этот механизм.

Помимо риска развития рака, некачественный кофе, по словам эксперта, может содержать примеси тяжелых металлов и вызывать опасные реакции у людей с повышенной нервной возбудимостью.