В Свердловской области на треть снизилось число ДТП с участием мигрантов

На дорогах снизилось количество аварий с участием мигрантов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге и Свердловской области за полгода количество дорожных аварий с участием мигрантов снизилось на 29%. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Всего в России с января 2026 года зарегистрировано 1705 ДТП с участием иностранных водителей, что на 18,1% меньше к году. Количество дорожных аварий с участием иностранцев составляет 3,1% от общего числа ДТП.

Снижению числа ДТП с участием мигрантов способствует ужесточение контроля на дорогах, легализации рынка труда.