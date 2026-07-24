«Ночь провела в лесу»: жительница уральского села ушла с мужем за грибами и не вернулась

Женщина заблудилась в лесу. Фото: ОМВД России «Полевской»

В Свердловской области пропала 66-летняя жительница села Полдневная Наталья Пономарева. Вместе с мужем она 23 июля отправилась в лес за грибами и заблудилась. Поисками женщины занимаются сотрудники ОМВД России «Полевской».

- В настоящее время 13 сотрудников полиции, местные жители, охотники и волонтеры активно ищут потерявшуюся женщину, которая ночь провела в лесу, - рассказали в полиции.

На момент пропажи пенсионерка была одета в темные джинсы, кофту и сапоги. Отмечается, что при себе у нее нет документов и сотового телефона. Дополнительно о каких-либо приметах пока не сообщается.

Если вы располагаете какой-либо информацией насчет местонахождения Натальи Пономаревой, сообщите об этом по телефону дежурной части ОМВД России «Полевской»: 8 (343) 504-09-91.