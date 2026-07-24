Сергей Пенкин даст юбилейный концерт под открытым небом в Екатеринбурге

Фото: предоставили организаторы

Сергей Пенкин даст большой юбилейный концерт в Екатеринбурге. Певец выступит в необычном и редком для себя формате – под открытым небом.

Выступление пройдет в рамках грандиозного тура «65 — Feelings 35».

- Концерт состоится 8 августа в Летнем Театре в парке Маяковского. Гостей ждут новая программа, незабываемые декорации, неожиданные каверы и теплое общение с залом, - обещают организаторы.

В свои 65 лет Сергей Пенкин остается вне возраста и вне времени: записывает новые песни, экспериментирует с жанрами и по традиции каждый сезон презентует для своих поклонников новое шоу.

Для шоу «65 — Feelings 35» создаются современная и красочная сценография и яркий видеоконтент.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru