В Екатеринбурге сократят сроки благоустройства территории после ремонта

В мэрии Екатеринбурга пересмотрят сроки восстановления газонов после ремонта сетей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге усилят контроль за восстановлением газонов после проведения ремонтных работ на сетях, а также сократят сроки благоустройства этих территорий. Такое поручение дал мэр Алексей Орлов. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

По нынешнему нормативу после зимних раскопок территории нужно восстанавливать до 1 июня, но эти сроки, по мнению градоначальника, нуждаются в пересмотре. В мэрии предлагают сократить сроки до 15 мая в центре города.

Изменения необходимы из-за резко возросшего количества нарушений со стороны ремонтных бригад: уже вынесено 17 предупреждений, выписано 80 штрафов на 3,3 млн рублей. Главные нарушения - плохое качество восстановленного дорожного полотна, тротуаров, газонов.