На Среднем Урале затопленными остаются 3,7 тысячи домов и участков

Ограничено транспортное сообщение с 22 населенными пунктами Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области специалисты продолжают борьбу с паводком, вызванным проливными дождями. По данным МЧС на 24 июля, в зоне затопления находятся 3156 приусадебных участков, 557 жилых домов, 21 дачный, а также четыре участка автодорог и 10 низководных мостов.

- За прошедшие сутки от паводковых вод полностью освободились 10 частных жилых домов и 126 приусадебных участков в 15 населенных пунктах 13 муниципалитетов. Произошло затопление 29 жилых домов и 188 приусадебных участков, - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

На текущий момент ограничено транспортное сообщение с 22 населенными пунктами. Для жителей продолжают работать 13 лодочных и паромных переправ. За прошедшие сутки ими воспользовались 22 человека.

Начались работы по восстановлению домов, пострадавших от паводка. На просушку помещений поступило уже 107 заявок. Так, по обращениям жителей были просушены четыре дома, а из шести подвалов специалисты откачали воду. В двух муниципалитетах стартовали выплаты пострадавшим от паводка.

Специалисты продолжают мониторинг ситуации на водоемах. Ликвидацией последствий непогоды занимаются 543 человека и 159 единиц техники.