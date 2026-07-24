На СвЖД за полгода автомобилисты совершили больше 400 нарушений ПДД

Все нарушения были зафиксированы дежурными по железнодорожным переездам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Свердловской железной дороге за первое полугодие 2026 года автомобилисты совершили 418 нарушений ПДД. Это на 75 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все нарушения были зафиксированы дежурными по переездам.

- Информация направлена в ГИБДД для принятия мер к нарушителям. Железнодорожники обеспокоены снижением уровня водительской дисциплины. Так, два человека пострадали во время ДТП в Свердловской области в апреле, - рассказали в пресс-службе СвЖД.

Инцидент произошел в границах станции Салка. Водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд, где в это время приближался электропоезд из Екатеринбурга в Егоршино. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, наезда избежать не удалось. Автомобилист и его пассажир были госпитализированы с травмами.

Отмечается, что сотрудники СвЖД совместно с Госавтоинспекцией проводят с водителями профилактические беседы для снижения количества ДТП на железной дороге.