Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2026 3:23

Обильные осадки осложнили благоустройство парка Рудника в Нижнем Тагиле

Несмотря на осадки обновление парка Рудника в Нижнем Тагиле завершат к осени
Никита ПРИХОДЬКО
Владислав Пинаев оценил ход работ по благоустройству. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Владислав Пинаев оценил ход работ по благоустройству. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле обильные осадки, обрушившиеся на Свердловскую область, оказали неблагоприятное влияние на работы по благоустройству парка Рудника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Дожди внесли корректировку. Из-за обильных осадков, каких на моей памяти еще не было, работы были временно приостановлены, но, тем не менее, подрядчик из графика сильно не выбился. На отдельных участках объекта дело близится к чистовой отделке, - пояснил глава города Владислав Пинаев.

Подрядчик, несмотря на временные трудности, намерен полностью завершить все работы до сентября – на месяц раньше срока, указанного в контракте.

Сейчас на территории парка укладывают асфальт и восстанавливают газоны. После этого специалисты установят уже закупленные архитектурные формы для детских площадок, а также урны и лавочки.