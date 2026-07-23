На Урале возводят семь детсадов почти на 2000 мест

Работа по созданию детсадов продолжается. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

На Среднем Урале создадут около двух тысяч мест в детсадах. Семь зданий уже проектируют, строят, а также готовят к открытию. Рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

В Екатеринбурге ждет ввод детсад в Новокольцовском. Он рассчитан на 250 воспитанников. Также его смогут посещать юные уральцы с ограниченными возможностями здоровья. В здании есть спортзал, музыкальный кабинет, отделение логопеда, медицинский блок, пищеблок и площадки.

- В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный детсад на 300 мест готов на 57%. Полностью завершено возведение каркаса здания, продолжаются устройство кровли, фасадные и отделочные работы, монтаж инженерных сетей. Объект отличается ярким архитектурным решением, напоминающим о конструктивистском наследии Среднего Урала, - сказано в сообщении.

В Пионерском районе уральской столицы на половину готов детсад на 350 мест. Объект создают по графику.

В этом году в регионе завершат создание трех дошкольных учреждений. Один из них – детсад в Косулино. Он был сдан в марте, но сейчас идет его дооснащение. В Нижнем Тагиле готовят к сдаче детский сад для 170 воспитанников.