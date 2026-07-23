Свердловский Минздрав подвел первые итоги перезагрузки поликлиник

На совещании обсуждали улучшения в работе поликлиник Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова провела совещание по поводу проекта «Поликлиника 2.0». Обсуждали вопросы доступности и качества получения медпомощи. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

- Внедрение системы уже дает результат. С момента начала мониторинга среднее время ожидания приема врача-терапевта участкового сократилось с 2,65 до 1,6 дня. Это есть почти на сутки быстрее для каждого пациента, - рассказали в ведомстве. - А благодаря отдельной панели по работе с обращениями граждан удовлетворенность населения выросла на 5%.

Система следит за ключевыми направлениями в работе поликлиник. Анализирует скорость попадания на прием, эффективность расписания, дисциплина записи, обработки заявок. По второму критерию следит за обращениями через портал обратной связи. Оценивается скорость и качество ответов, уровень вовлеченности, динамика обращений.