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НовостиОбщество23 июля 2026 18:36

Свердловский Минздрав подвел первые итоги перезагрузки поликлиник

Уральцы стали быстрее попадать на прием к специалистам
Маргарита РАЗУМОВА
На совещании обсуждали улучшения в работе поликлиник

На совещании обсуждали улучшения в работе поликлиник

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова провела совещание по поводу проекта «Поликлиника 2.0». Обсуждали вопросы доступности и качества получения медпомощи. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

- Внедрение системы уже дает результат. С момента начала мониторинга среднее время ожидания приема врача-терапевта участкового сократилось с 2,65 до 1,6 дня. Это есть почти на сутки быстрее для каждого пациента, - рассказали в ведомстве. - А благодаря отдельной панели по работе с обращениями граждан удовлетворенность населения выросла на 5%.

Система следит за ключевыми направлениями в работе поликлиник. Анализирует скорость попадания на прием, эффективность расписания, дисциплина записи, обработки заявок. По второму критерию следит за обращениями через портал обратной связи. Оценивается скорость и качество ответов, уровень вовлеченности, динамика обращений.