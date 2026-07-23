Власти Свердловской области заявили о хорошем урожае

Агрономы готовы подстроиться под существующие условия Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области несмотря на обильные дожди аграрии продолжают вести работы. У них готова техника, а также топливо для уборки урожая. На полях стартовал сбор озимой пшеницы. Об этом в канале сообщает губернатор Свердловской области Денис Паслер.

- Аграрии прогнозируют достаточный урожай кормовой кукурузы, которой погода только пошла на пользу, а также хороший урожай овощей, - сказано в посте.

Отмечается, что в полях наблюдается повышенная влажность почвы. Но специалисты готовы применить имеющиеся технологии.

Глава региона поручил министерству агропромышленного комплекса провести ревизию. Это нужно, чтобы сформировать кормовую базу для сельскохозяйственных животных.