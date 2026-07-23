В Академическом районе Екатеринбурга травмпункт будет круглосуточным

В Екатеринбурге пока лишь четыре травмпункта работают круглосуточно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге жители Ленинского и Академического района рассказали, что им приходится издалека приезжать в трамвмункт на улице Академика Парина. К тому же, иногда они не успевают дождаться специалистов. Эту проблему обсуждали в эфире телеканала «ОТВ».

Замгубернатора – министр здравоохранения Татьяна Савинова рассказала, что график работы травмпункта изменится.

- Сейчас травмпункт работает уже до 20:00. У нас задача с сентября перевести его в круглосуточный режим. Главный врач ведет переговоры с травматологами. Новый заведующий должен выйти с сентября и полностью перейти на работу в шестую больницу, - говорит Татьяна Савинова.

В уральской столице принимают пациентов восемь травмпунктов, четыре из них – круглосуточно. Ежедневно к специалистам обращаются 800 жителей мегаполиса.