В Екатеринбурге выполнили 90% плана по ремонту дорог

Дорожники выполнили 90% плана по ремонту Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге выполнено уже 90% работ годового плана по ремонту дорог. Дорожники восстановили 15 участков из 21. Об этом сообщает мэрия города.

Ремонт ведут на шести объектах. В том числе на улице Колмогорова, Челюскинцев, Титова.

- В этом году в Екатеринбурге запланированы работы на дорогах площадью 370 тысяч квадратных метров. В план вошли наиболее загруженные улицы. Также участки, о которых сообщали жители, - сказано в сообщении.

Участок на Стрелочников отремонтировали с применением асфальтобетона по технологии, зарекомендовавшей себя на других участках. Здесь частично реконструировали тротуары.

Работы также стартовали на улице Челюскинцев. На проезжей части заменили бортовой камень. Далее заменят покрытие, приведут в порядок тротуары.