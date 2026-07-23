Уральские медики и спасатели усиливают профилактику от кишечных заболеваний

Уральцев предупредили об опасности купания в водоемах после паводка Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области из-за мощного паводка и жаркой погоды водоемы стали небезопасными. Поэтому врачи и спасатели усиливают меры профилактики. Это необходимо, чтобы уберечь уральцев от ЧП на воде и распространения кишечных инфекций. Об этом сообщает Департамент информполитики региона.

- После паводка даже привычные места для купания становятся опасными. Меняются течение и рельеф дна, появляются ямы, коряги и мусор. Родителям нельзя оставлять детей у воды без присмотра и разрешать купаться в необорудованных местах. Мы усилили профилактику в городах: проводятся рейды у водоемов, проверяются места отдыха, устанавливаются предупреждающие знаки, - говорит замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Кроме того, купание в необорудованных водоемах может стать причиной энтеровирусной инфекции.

Власти напомнили уральцам о соблюдении правил личной гигиены, чтобы не подхватить заболевание. Не забывайте кипятить воду, тщательно мыть фрукты и овощи. Пить необходимо лишь кипяченую, а также бутилированную воду.

Если у ребенка имеются признаки заболевания, не отправляйте его в коллективы, досуговые центры.

В свердловских больницах проводят бесплатную вакцинацию от гематита А. На данный момент привиты от вирусного гепатита А 2311 взрослых и 550 детей. Еще 490 взрослых уральцев прошли вакцинацию от брюшного тифа.