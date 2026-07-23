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НовостиОбщество23 июля 2026 14:55

На Урале мошенники создали аккаунт митрополита Евгения

Митрополит Евгений предупредил уральцев об аферистах, подделавших его аккаунт
Маргарита РАЗУМОВА
Митрополит Евгений предупредил уральцев о волне мошенничества

Митрополит Евгений предупредил уральцев о волне мошенничества

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сети появились звонки и рассылки сообщений с фейкового аккаунта митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Мошенники используют его, чтобы вводить уральцев в заблуждение. Сам же митрополит Евгений предупредил жителей Среднего Урала об аферистах.

Он отметил, что это уже не первая попытка создания фейкового аккаунта.

- Митрополит Евгений никогда не пишет с незнакомых номеров и никогда не просит у собеседника денег. Так делают мошенники. Будьте, пожалуйста, осторожны, - сообщает владыка.

Напомним, что в Свердловской области летом 2026 года уже запускали «двойные фейки». Тогда аферисты пытались ввести в заблуждение екатеринбуржцев.