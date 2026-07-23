День города в центре Екатеринбурга отпразднуют трезво

День города отметят 1 августа Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

День города в уральской столице состоится 1 августа. Рядом с местами празднования будет запрещена продажа спиртных напитков. Глава города Алексей Орлов провел заседание антитеррористической комиссии. Власти обсудили вопросы безопасности массового торжества. Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга.

Первые ограничения на продажу алкоголя введут уже 31 июля в границах улиц 8 Марта – Малышева – Пушкина – проспекта Ленина. Приводим полный список мест, в которых нельзя будет купить алкоголь.

Ограничения на продажу спиртного будут действовать на следующих улицах

В праздничные дни усилят меры безопасности. В Историческом сквере установят ограждения по периметру, автономное видеонаблюдение, а также громкоговорители. Пройти на площадку можно будет через контрольно-пропускные пункты с металлорамками, столами для досмотра.

Аналогичные меры примут на площади 1905 года, в Литературном квартале, на пересечении улиц 8 Марта и переулка Химиков. В том числе за безопасностью тщательно будут следить в квартале Архангела Михаила, Преображенском парке.

Уточняется, что в Екатеринбурге с 28 июля по 22 августа пройдет тридцать праздничных событий.