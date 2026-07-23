Промышленность Среднего Урала ускорилась на 9% в июне

На Урале наращивают промышленный потенциал Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Среднем Урале в июне увеличился индекс промышленного производства. Показатель поднялся до 108,8%. Данные сравнивали с результатами мая. Об этом сообщает областное министерство экономики и территориального развития со ссылкой на Свердловскстат.

В два раза увеличились объемы производства транспорта и оборудования. В 1,8 раза увеличился объем производства прицепов и автотранспорта. Химвеществ и продуктов стали выпускать больше на 30,4%. Деревообработка в регионе увеличилась на 29,5%.

Также нарастили производство пластмассы и резины на 11,4%. В регионе на 10,7% чаще стали выпускать компьютеры, электронику и оптические изделия. Индекс производства в металлурги составляет 103,9% к уровню мая.