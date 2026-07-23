На Урале арестован директор реабилитационного центра «Свобода»

Директора ребцентра отправили под домашний арест Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сысерти райсуд отправил под домашний арест до 22 сентября директора автономной некоммерческой организации «Свобода» Валерия Болдырева. Об этом рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Болдырева обвинили по нескольким уголовным статьям. Так предъявлены обвинения по части 2 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы. Также ему вменяют часть 4 статьи 309 УК РФ «Подкуп либо принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний». Подробности уголовного дела главы уральского ребцентра в суде не раскрыли.

Постановление суда вступит в законную силу через три дня, если не будет обжаловано сторонами.