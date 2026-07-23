Глава управления образования Асбеста была арестована по делу о премиях

Как полагает следствие, глава управления образования Асбеста делала указы о премиях, а затем вынуждала сотрудников вернуть деньги Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Асбесте горсуд отправил в СИЗО главу муниципального управления образования Светлану Богданову. Ей вменяют пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий из корыстных побуждений». Об этом в соцсетях сообщает депутат городской думы Евгений Шабанов и публикует видео из зала суда.

Как полагает следствие, с 2019 по 2022 год Светлана Богданова делала приказы о премиях сотрудникам управления образования. Затем она требовала возвращать деньги наличными или через онлайн-банки. Деньги поступали на счета главы управления, а также ее родственников. Уточняется, что за этот период Богданова получила не менее 600 тысяч рублей.

Сторона защиты Светланы Богдановой настаивала на том, что она находится в шоковом состоянии и не выходила из эмоционального напряжения.

В объединенной пресс-службе судов Свердловской области воздержались от комментариев.