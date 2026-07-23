В Реже раскрыли схему вывода муниципальной земли в частную

прокуратура выяснила, что чиновники не осматривали объект Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Реже возбудили уголовное дело после того, как муниципальный земельный участок нелегально перешел частному лицу. История получила развитие в июне 2025 года. Тогда чиновники разрешили уральцу ввести здание в эксплуатацию. Все делалось на основании бумаг, предоставленных мужчиной. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- В результате действий физическое лицо получило право собственности на муниципальный земельный участок, ранее предоставленный ему по договору аренды. Прокуратура установила, что в нарушение требований закона сотрудники мэрии Режа фактически осмотр объекта недвижимости не производили, - рассказали в надзорном ведомстве.

В материалах прокурорской проверки сказано, что введенный в эксплуатацию объект остается недостроенным.

По итогу участок перешел в частные руки. При этом ущерб городу превышает два миллиона рублей. Прокуратура уже направила материалы в следственные органы, и возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».