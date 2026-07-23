До 200 тысяч за лето: экономист назвала доходный бизнес на 4–6 сотках

Заработок возможен только при больших объёмах урожая Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Выращивание клубники, ежевики и смородины на дачном участке площадью 4–6 соток может принести до 200 тысяч рублей за сезон. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала экономист Светлана Сазанова. По её словам, при постоянном проживании на участке и правильном уходе можно получить серьёзный доход от продажи ягод.

Вот какой пример привела экономист:

- Моя соседка по загородному дому в летний сезон прошлого года вырастила и продала 120 килограммов клубники по 500 рублей за килограмм, что составило 60 тысяч рублей, - рассказала Сазанова.

Еще 150 килограммов смородины были проданы по 700 рублей за килограмм. За это дачница выручила 105 тысяч рублей. Продажа 60 килограммов ежевики по 600 рублей за килограмм принесла 36 тысяч рублей. Итого – 201 тысяча рублей за сезон.

Однако Светлана Сазанова подчеркнула, что такой заработок возможен только при больших объёмах урожая и требует постоянного ухода, включая регулярный полив.