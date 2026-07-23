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НовостиОбщество23 июля 2026 11:51

Свердловчанам из-за паводка привозят пенсию на лодках, паромах

В Свердловской области пенсии доставляют на лодках и паромах
Маргарита РАЗУМОВА
Пенсии и пособия были переданы получателям региона. Фото: предоставлено пресс-службой почтовой компании

Пенсии и пособия были переданы получателям региона. Фото: предоставлено пресс-службой почтовой компании

Из-за паводка и обильных осадков почтальоны отправляются в отдаленные территории Свердловской области на лодках. Также используется паромная переправа, узкоколейная железная дорога и вездеходы. Благодаря этому все пенсии и пособия были вручены уральцам. Об этом рассказали представители свердловской почтовой компании.

Выплаты получили жители более чем 30 отдаленных населенных пунктов - Алапаевский и Ирбитский районы.

- Режим ЧС не повод оставлять людей без выплат. Разливы рек потребовали от нас нестандартных решений, - сказано в сообщении. – Слаженная работа почты, железнодорожников и властей позволила выполнить обязательства перед жителями в полном объеме, несмотря на капризы погоды.

Своевременно выплаты получили 1000 жителей. В Ирбитском муниципальном округе пенсии и пособия переданы более 3 000 пенсионерам.