В Свердловской области в зоне паводка находятся 538 домов

За сутки в регионе затопило 88 домов. Фото: скриншот видео

В Свердловской области затопило 538 домов и 3094 приусадебных участка. Паводковая обстановка остается сложной в Невьянске, Новой Ляле, Первоуральске. На этих территориях вода пребывает. Данные на 23 июля приводит ГУ МЧС Свердловской области.

- За минувшие сутки затопило 88 жилых домов. В том числе 138 приусадебных участков. В зоне подтопления 18 дачных домов, - сообщает ведомство.

Подтопило 10 низководных мостов, а также четыре участка дорог. Из-за паводка ограничен проезд в 22 населенных пункта.

Согласно прогнозу регионального МЧС, в ближайшие сутки может затопить еще 44 дома, а также 408 приусадебных участков. Это территории Слободо-Туринского, Первоуральского, Новолялинского района.