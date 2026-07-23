В Карелии увеличили лимит отпуска бензина до 40 литров на машину

Очереди на АЗС сократились Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Карелии увеличили лимит на отпуск бензина. Теперь на одной заправке машина может получить не 30, а 40 литров, сообщил глава республики. Лимит на дизельное топливо пока сохранили на уровне 60 литров.

В регионе заявляют, что ситуация с топливом стабилизируется, очереди на АЗС сократились. Власти решают вопрос об открытии дополнительных частных заправок. Основное внимание уделяют обеспечению северных районов, где проблемы ещё сохраняются, пишет Мойка78.

На федеральном уровне также отмечают улучшения. 21 июля вице-премьер Александр Новак сообщил, что меры правительства дают результаты, а очереди на АЗС снижаются. По данным Росстата, за неделю рост цен на бензин и дизель замедлился. 22 июля президент Владимир Путин назвал проблемы на топливном рынке временными, связав их с попытками Киева сорвать отпуска россиян.