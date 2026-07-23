Более 400 нарушений ПДД автомобилистами зафиксировали дежурные по переездам на СвЖД в 1 полугодии

Фото: пресс-служба СвЖД

В январе – июне 2026 года дежурные по переездам на СвЖД зафиксировали 418 нарушений правил дорожного движения, совершенных водителями автотранспорта. Это на 75 случаев больше, чем в первом полугодии прошлого года. Каждое нарушение могло стать причиной ДТП и привести к травмированию и гибели людей. Информация направлена в ГИБДД для принятия мер к нарушителям.

Железнодорожники обеспокоены снижением уровня водительской дисциплины. В результате несоблюдения автовладельцами правил в 1 полугодии произошло два ДТП на переездах в Свердловской и Тюменской областях (в 2025 году за аналогичный период – одно ДТП). Ещё один случай в границах СвЖД произошел вне установленного переезда на перегоне Соликамск – Чашкино в Пермском крае. Все – по вине водителей.

Основными причинами аварий остаются выезд на пути под закрывающийся шлагбаум или на запрещающий сигнал светофора; попытки водителей проехать перед близко идущим составом, а также пересечение путей вне переезда.

Так, два человека пострадали во время ДТП в Свердловской области в апреле: водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд, расположенный в границах станции Салка, перед приближающимся пригородным электропоездом №7116 сообщением Екатеринбург – Егоршино. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Водитель и пассажир получили травмы и были госпитализированы.

5 июля ДТП произошло между станциями Соликамск и Чашкино: водитель квадроцикла выехал на железнодорожные пути вне установленного переезда перед приближающимся пассажирским поездом №358 сообщением Соликамск – Екатеринбург. Лишь по счастливой случайности никто из пассажиров и локомотивная бригада не пострадали.

Для снижения количества происшествий на путях СвЖД на постоянной основе проводит с водителями разъяснительную работу, заостряет внимание на важности соблюдения ПДД. Работники магистрали совместно с ГИБДД и органами местного самоуправления проводят профилактические акции на переездах, беседы в автотранспортных предприятиях и автошколах.

СвЖД напоминает автомобилистам: при подъезде к железнодорожным путям необходимо руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, положением шлагбаума и помнить, что у поезда есть преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.