Священника из Верхотурья начали судить за реабилитацию нацизма

В суде священник не стал признавать свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области начали судить священника из Верхотурья Евгения Пинчука, который ранее получил 5,5 года колонии за оправдание терроризма. Теперь мужчину обвиняют в публичных реабилитации нацизма (пункт «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ) и призыве к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ).

Как сообщает следствие, 23 декабря 2024 года он опубликовал в собственном канале одного из мессенджеров пост.

- В нем содержалось публичное оправдание идеологии фашизма, нацизма и преступлений нацистской Германии времен Второй мировой войны. Отрицались факты, установленные в отношении генерала Власова, признанного виновным в переходе на сторону немецко-фашистских войск, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Другой случай произошел 11 августа 2025 года. Тогда Пинчук, так же находясь у себя дома, опубликовал 6-минутное интервью о межнациональных конфликтах. К видео он оставил комментарии, содержащие призыв к экстремистской деятельности на почве национальной ненависти и вражды.

Состоялось первое судебной заседание, в ходе которого Евгений Пинчук свою вину признавать не стал. По его словам, он действительно размещал данные публикации, но вкладывал в них совсем другой смысл. Следующее заседание пройдет 11 августа в 10:30.