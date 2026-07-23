Пожилым свердловчанам доставили пенсии в зону паводка

Для доставки пенсий в зону паводка провели масштабную операцию. Фото: пресс-служба УФПС Свердловской области

В Свердловской области больше 4 тысяч пожилых жителей затопленных населенных пунктов вовремя получили пенсии. Для доставки выплат пенсионерам была проведена масштабная операция. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФПС.

- Чтобы развезти деньги непосредственно по адресам от железнодорожных станций до домов получателей в Алапаевском районе, почтальоны пересаживались на автомобили, предоставленные администрациями сельских поселений, - рассказали в Управлении.

Так, в Алапаевском районе пенсии и социальные пособия вовремя получили около тысячи пенсионеров. Выплаты были доставлены в семь населенных пунктов: Фоминское, Санкино, Муратково, Болотовское, Кишкинское, Хабарчиху и Большую Ердовку.

Также пенсии получили больше 3 тысяч пожилых жителей Ирбитского района. Совместно с МЧС выплаты доставили на лодках в более чем 20 территорий, включая села Зайково, Речкалово, Захаровское и Ильинское.