На Урале проходит «Коробка храбрости» в поддержку тяжело больных детей

«Коробка храбрости» помогает поддержать детей, которым приходится проходить длительное лечение. Фото: Марина Новоселова

Депутат Государственной думы Лев Ковпак присоединился к ежегодному благотворительному мероприятию партии «Единая Россия» — «Коробка храбрости». Вместе с активистами и жителями Свердловской области он принял участие в сборе подарков для детей, которые проходят лечение в больницах, онкоцентрах и хосписах.

Для маленьких пациентов собрали игрушки, развивающие игры, пластилин, пазлы, мозаики, книги, наборы для творчества и другие подарки, которые помогут отвлечься перед непростыми медицинскими процедурами.

— Благодарим всех, кто откликнулся и внес свой вклад в это доброе дело, — отметил депутат Государственной думы Лев Ковпак.

«Коробка храбрости» проводится ежегодно и помогает поддержать детей, которым приходится проходить длительное и зачастую болезненное лечение. Перед процедурой ребенок может выбрать подарок из специальной коробки. По словам врачей, даже такой небольшой знак внимания помогает детям почувствовать себя спокойнее и увереннее.

Организаторы отмечают, что каждый ребенок, борющийся с болезнью, ежедневно совершает настоящий подвиг. Поэтому важно не только помогать врачам и семьям, но и дарить маленьким пациентам положительные эмоции, которые придают силы на пути к выздоровлению.

Присоединиться может любой желающий. Для этого достаточно приобрести новый подарок в заводской упаковке и принести его в один из пунктов сбора. В «Коробку храбрости» принимают книги, канцтовары, конструкторы, настольные и развивающие игры, наборы для творчества и другие игрушки, кроме мягких, хрупких и острых. Затем волонтеры передадут все собранные подарки в медицинские учреждения Свердловской области.