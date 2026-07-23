У металлургов Урала появился собственный научно-исследовательский центр

Фото: Дмитрий Бородай

НИЦ ЕВРАЗ НТМК создан в целях разработки инновационной металлопродукции для ключевых отраслей экономики: железнодорожного транспорта, горнодобывающего комплекса и строительства.

Фото: Дмитрий Бородай

В состав центра входят лаборатория металлургических испытаний, группа шихтовых материалов и исследовательская лаборатория с высокотехнологичным оборудованием. Они выполняют комплекс специализированных исследований полного цикла – от выплавки стали до моделирования условий эксплуатации готовой продукции. Среди приоритетных направлений – создание мелющих шаров с улучшенными характеристиками, повышение эксплуатационных свойств железнодорожных колес, бандажей и рельсов. Благодаря научным исследованиям уже найден оптимальный баланс твердости и вязкости стали, повышающий прочность шаров при измельчении руды. Также ведутся работы по созданию атмосферостойких и хладостойких марок строительного проката.

Команда центра состоит из 30 высококвалифицированных ученых и специалистов. Сейчас в работе находятся более 40 проектов, ежемесячно сотрудники НИЦ проводят около 2,5 тыс. испытаний. Центр сотрудничает с научно-производственными организациями, с профильными вузами и институтами РАН.

- Открытие научно-исследовательского центра – это переход комбината на новый уровень технологического развития. Мы создали пространство, где наука полностью интегрирована в производственные процессы. Это позволяет нам укреплять лидерские позиции в создании высокотехнологичной металлургической продукции, – отметил Денис Новоженов.