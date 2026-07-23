На Ямале огонь охватил больше 1 тысячи гектаров леса

В ЯНАО вновь активизировались лесные пожары Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ямало-Ненецком автономном округе снова полыхают лесные пожары. Сейчас в округе зафиксировано 24 очага возгораний на площади больше 1 тысячи гектаров. Об этом сообщает «Ямал 1».

Леса горят в Пуровском, Шурышкарском, Приуральском, Надымском и Красноселькупском районах. Один из пожаров зафиксирован всего в 40 километрах от Тарко-Сале.

Спасатели оперативно мониторят обстановку и заявляют, что угрозы населенным пунктам нет, так как очаги возгорания находятся под контролем.