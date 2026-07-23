Жителя Нижнего Тагила будут лечить после пьяного дебоша у здания СКР

Нападение на здание СКР обернулось для тагильчанина принудительным лечением Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Нижнего Тагила направят на принудительное лечение по решению суда после того, как тот в нетрезвом виде разбил головой стекло здания районного Следственного отдела СКР по Свердловской области в ночь на 19 марта прошлого года. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

Судья в ходе рассмотрения дела пришла к выводу, что подсудимый в момент совершения преступления находился в состоянии психического расстройства, поэтому не осознавал опасность собственных деяний. От уголовной ответственности тагильчанина освободили, так как он невменяем.

Теперь подсудимого отправят на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа.

Сам мужчина рассказал, что затаил обиду на следователей из-за слишком сурового наказания, назначенного ему несколько лет назад за другое преступление. При этом, горожанин согласился, что лечение ему действительно нужно.