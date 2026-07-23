Подрядчик заплатит екатеринбурженке 3,6 млн рублей за сгоревшую квартиру

Предприниматель заплатит компенсацию на сгоревшее жилье Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге подрядчик заплатит женщине компенсацию за сгоревшую квартиру. В сентябре 2024 года екатеринбурженка купила жилье в новостройке, а спустя 2 недели обратилась к ИП, заключив с ним договор на отделочные и электромонтажные работы.

- Подрядчик обязался в числе прочего выполнить прокладку кабеля, замену электрощита и монтаж розеток, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Согласно договору, все работы требовалось выполнить до 30 ноября. Однако к концу 2024 года подрядчик так и не завершил их.

1 января 2025 года в квартире произошел пожар. Доследственная проверка установила, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.

- Рабочие вывели силовой кабель для электроплиты и приставили к нему матрас, который и выступил в качестве сгораемого материала, - пояснили в облсуде.

Огонь охватил всю квартиру: были повреждены или уничтожены отделка, двери и полы, а также новая мебель и бытовая техника. Однако предприниматель не хотел платить екатеринбурженке компенсацию. Тогда она обратилась в суд.

Иск женщины был удовлетворен частично. С подрядчика в общей сложности взыскали больше 3,6 миллиона рублей. Предпринимателя такое решение не устроило, и он подал апелляцию с просьбой снизить сумму штрафа и неустойки.

- Риск случайной гибели результата работы до ее приемки несет исполнитель. Работы выполнялись силами привлеченных им лиц, квалификация которых не была подтверждена, - отметили в облсуде.

Кроме того, квартира была полностью передана строителям, екатеринбурженка во время проведения работ в ней не проживала. Так, решение суда оставили без изменений. Оно вступило в законную силу. Предприниматель заплатит женщине свыше 3,6 миллиона рублей.