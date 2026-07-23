Синоптики предупредили свердловчан о возможных грозах

В Свердловской области могут возникнуть грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Свердловской области предупредили о возможных дождях и грозах. Все дело в полярном фронте, который находится над регионом. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

- Полярный фронт отделяет тропическую воздушную массу над Предуральем от более холодной. В результате из-за влияния фронта по области сохранятся шансы на локальные осадки и изолированные грозы, - пояснил Алексей Пулин.

Так, сегодня, 23 июля, в Екатеринбурге возможны небольшой дождь и гроза. Температура составит до +31 градуса.

Согласно прогнозу, жаркая погода сохранится в уральской столице вплоть до конца текущей недели и середины следующей. Столбики термометров будут показывать от +28 до +34 градусов. Дождь ожидается лишь во вторник 28 июля, однако шанс на осадки остается и в другие дни.