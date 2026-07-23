Свердловскую область накрыл смог

После ливней в Свердловской области установился смог Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

До вечера пятницы, 24 июля, в Екатеринбурге и Свердловской области действует специальное предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях от уральских синоптиков. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Из-за почти полного отсутствия ветра в воздухе сильно затруднено рассеивание вредных веществ, из-за чего скопилась их значительная концентрация. Ситуацию усугубляет сильная жара, пришедшая на Средний Урал после затяжных ливней.

Специалиста настоятельно рекомендуют уральцам меньше находиться на улице, закрывать окна в помещениях. При ухудшении самочувствия нужно оперативно обратиться к врачу.

Промышленным предприятиям нужно усилить контроль за соблюдением экологических норм, скорректировав график выброса вредных веществ в атмосферу.