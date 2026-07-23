Уголовное дело побудило тагильчанина выплатить 400 тысяч долга по алиментам

Мужчина накопил долг 424 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле 45-летний мужчина выплатил долг по алиментам лишь после возбуждения уголовного дела. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

- После развода с бывшей супругой, которая во время совместного проживания одна финансово содержала семью, мужчина решил обратиться в суд с целью поделить имущество, ему не принадлежавшее. Бывшая супруга также обратилась в суд за установлением алиментов, - пояснили в ведомстве.

Суд обязал тагильчанина выплачивать четверть своего заработка 15-летнему сыну. Однако мужчина этого не делал. Более того, он скрывал от судебных приставов свои места работы и проживания. Заработанные деньги сыну не перечислял и использовал по своему усмотрению.

Вскоре приставы узнали, где работает должник. Как выяснялось, его заработная плата составляла 100 тысяч рублей. В ГУФССП отметили, что у мужчины была возможность платить алименты.

За уклонение от исполнения решения суда его привлекли к административной ответственности. Суд назначил тагильчанину 40 часов обязательных работ. Однако после этого мужчина все равно не начал платить алименты. Накопился долг 424 тысячи рублей.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата алиментов». В ходе допроса мужчина рассказал, что каждый месяц передавал деньги на содержание сына наличными, однако доказательств у него не было.

Вскоре отец полностью погасил долг, в связи с чем уголовное дело прекратили.